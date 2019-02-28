В Харькове из-за падения ледяной глыбы два человека оказались в больнице
Полиция ведет досудебное производство по статье о служебной халатности
В Харькове два человека оказались в больнице после того, как на улице Пушкинской на них упала ледяная глыба. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по этому факту копы начали досудебное расследование по статье о "служебной халатности".
Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья Уголовного кодекса – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Также стало известно, что врачи Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской области, поставили пострадавшим – 52-летней женщине и 34-летнему мужчине – диагнозы "закрытая черепно-мозговая травма", а также обнаружили у них другие телесные повреждения.
В настоящее время расследование продолжается – полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Харькове с крыши сняли сосульку весом в 100 кг. Также в Харькове сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом и ранение руки, а также ушиб грудного отдела.
Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.
Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.
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