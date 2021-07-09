В Харькове из зала суда сбежал опасный преступник: видео побега

У сбежавшего гражданина Турции были сообщники, в городе объявлена полицейская операция "Сирена"

Сбежавший из суда Димерал Незаметтим / коллаж "Сегодня"

В Харькове сбежал прямо из зала суда подозреваемый в тяжких преступлениях 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Реклама

Преступник сбежал сразу после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Причем у него, судя по всему, были сообщники – на улице его ждал неустановленный автомобиль.

В Сети появилось видео побега.

В полиции рассказали, что сообщение о происшествии в Харьковском апелляционном суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58.

Реклама

По городу введена полицейская операция "Сирена".

В соцсетях пишут, что гражданина Турции должны были экстрадировать на родину в тюрьму, он находится в международном розыске в частности за преступления в Германии.

Приметы разыскиваемого

Рост разыскиваемого Димерала Незаметтима более 185 см, он крепкого телосложения, волосы короткие.

Был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.

Реклама

Полиция просит всех, кто владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (057) 705-98-15, (063) 203-19-16 (дежурная часть), 102 или другим удобным способом.

Напомним, в Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбойном нападении и угоне автомобиля 25-летний Георгий Янов.

Мы также сообщали, что в Киевской области два дня разыскивали сбежавшего из зала суда в Ирпене преступника. В частности в Буче вооруженные правоохранители проверяли каждую машину, которая выезжала из города.