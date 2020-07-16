В Харькове из затопленного сарая спасли маленького щенка: фото

В Харькове из затопленного сарая благодаря активистам и неравнодушным людям удалось спасти маленького щенка.

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Как сообщили на Facebook-странице "Порятунок тварин Харків".

По словам очевидцев, на Мерефянском шоссе затопило сарай, в котором находились трое животных.

"Люди своими силами смогли открыть двери сарая. Здание было по пояс заполнено водой. На трубах, которые выступали над водой, сидел один щенок. Когда люди нам звонили, было слышно лай нескольких детенышей. К сожалению, двое щенков не выжили", - рассказали активисты.

Спасатели, прибыв на место происшествия, осмотрели здание и обнаружили, что водосток сарая был забит мусором, а щель, через которую щенки залезали внутрь, залило водой и они не смогли выбраться.

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Выжившего щенка забрали к себе участники операции по спасению малышей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мужчина спас тонущую в ледяной воде собаку. Обычный прохожий зашел в воду при нулевой температуре, чтобы помочь животному.

А в прошлом году похожий случай произошел в американском штате Нью-Йорк. Правда, тогда спасителю провалившегося под лед пса самому окунаться не пришлось – сержант полиции, который пришел животному на помощь, аккуратно добрался до него по льду.

Но чаще, конечно, операцию по спасению приходится проводить специалистам. Совсем недавно в Киеве спасли маленького щенка, застрявшего между плитами. Киевская Служба спасения животных опубликовала видео спасения щенка.

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