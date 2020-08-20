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В Харькове копы провели "карантинный" рейд в общественном транспорте: что показали проверки

20 августа, 16:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В полиции обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Харьковской области правоохранители провели рейд в общественном транспорте. Полиция усилила контроль за соблюдением карантина после того, как Харьков и семь районов области оказались в так называемой "желтой" зоне.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, маски в транспорте Харькова, по оценкам полиции, носят 25-30% пассажиров.

Начальник облполиции Валерий Сокуренко обратился к жителям региона с призывом соблюдать все карантинные ограничения и с пониманием относиться к контролю со стороны полиции.

"Не нравится перевозчикам, не нравится водителям, когда мы составляем эти протоколы. Но когда 25-30% людей в масках, а остальные – без у нас нет выбора. Мы будем соблюдать законодательство, будем требовательным и принципиальным", – сказал Сокуренко.

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Отметим, за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

Ранее мы сообщали, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

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