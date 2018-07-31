В Харькове легковушка насмерть сбила десятилетнего ребенка

В Харькове легковой автомобиль под управлением 50-летней женщины насмерть сбил десятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел сегодня, 31 июля, около 14:45 на проспекте Московском в Немышлянском районе города. Медики не успели довезти ребенка в больницу: от полученных травм он скончался.

"По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины", – отметили в полиции.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются свидетели. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

А в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.