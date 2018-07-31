Дело о масштабном ДТП в Харькове: обвиняемому вызывали "скорую"

Во время заседания суда по делу о ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, подозреваемому Геннадию Дронову потребовалась медицинская помощь. Об этом из сообщает NewsRoom.

Как стало известно, подсудимый заявил, что страдает от сильных головных болей и попросил вызвать врачей. Сотрудники "скорой" оказали Дронову необходимую помощь, но не выявили у него серьезных осложнений со здоровьем.

После отъезда медиков заседание было продолжено – стороны заслушали специалиста, которая проводила фото- и видеоэкспертизу.

"Меня мучают головные боли. Но медики сказали, что все порядке и жить я буду", – рассказал сам подозреваемый.

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты Зайцевой рассчитывают на смягчающие обстоятельства, и потребовали освободить ее из СИЗО из-за "угрозы для жизни" клиентки.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.