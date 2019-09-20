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В Харькове легковушка насмерть сбила мужчину

20 сентября, 09:50

Смертельное ДТП произошло в Индустриальном районе города

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП – под колесами легковушки погиб пешеход-нарушитель. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась около в 19:05 19 сентября на улице Сергея Грицевца. За рулем Chevrolet находился 21-летний водитель. Предварительно, легковушка ехала на зеленый сигнал светофора и сбила пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 45-летний мужчина скончался до приезда "скорой".

"Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Холодногорском районе Харькова столкнулись два грузовика – из-за сильного удара "МАЗ" перевернулся. Пострадал один из водителей 

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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