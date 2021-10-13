В Харькове маршрутчик "взял в плен" полицейского (видео)

Водитель проехал вместе с правоохранителем, а также поскандалил с ним при пассажирах

В Харькове маршрутчик поскандалил с полицейским. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове водитель маршрутки поскандалил с полицейским прямо в салоне. Он проигнорировал замечания правоохранителя на нарушение карантина и поехал дальше вместе с ним.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Труха".

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Детали инцидента

Происшествие случилось утром 13 октября. Патрульная полиция остановила маршрутку, чтобы высадить пассажиров, которые нарушают карантинные правила.

Люди просили одного из полицейского не отрывать водителя от дороги. Кроме того, во время поездки водитель стал кричать правоохранителю, что если они "ездят с мигалкой туда-сюда", то он не обязан останавливаться.

Также водитель маршрутки заявил, что у него есть график, который он не может нарушать и в конце крикнул: "За***ли б**ть".

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