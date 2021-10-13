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В Харькове маршрутчик "взял в плен" полицейского (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
13 октября, 17:39
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Водитель проехал вместе с правоохранителем, а также поскандалил с ним при пассажирах
В Харькове маршрутчик поскандалил с полицейским. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове маршрутчик поскандалил с полицейским. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове водитель маршрутки поскандалил с полицейским прямо в салоне. Он проигнорировал замечания правоохранителя на нарушение карантина и поехал дальше вместе с ним.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Труха".

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Детали инцидента

Происшествие случилось утром 13 октября. Патрульная полиция остановила маршрутку, чтобы высадить пассажиров, которые нарушают карантинные правила.

Люди просили одного из полицейского не отрывать водителя от дороги. Кроме того, во время поездки водитель стал кричать правоохранителю, что если они "ездят с мигалкой туда-сюда", то он не обязан останавливаться.

Также водитель маршрутки заявил, что у него есть график, который он не может нарушать и в конце крикнул: "За***ли б**ть".

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Подобные случаи

В Киеве в Святошинском районе произошла драка водителя маршрутки с полицией. Так, ЧП случилось на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Также на Закарпатье пьяный начальник одного из отделов СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора избил женщину-полицейского Марию Семенюк. Однако суд оправдал мужчину.

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Кроме того, в Одесской области мужчина избил металлической трубой правоохранителя, который приехал на вызов из-за незаконной вырубки сосны.

Отмечается, что в Ананьевском районе полицейский получил вызов в связи с незаконной вырубкой деревьев в лесопосадке. Когда он прибыл на место, к нему подбежал местный житель с металлической трубой и начал бить, в том числе и по голове.

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