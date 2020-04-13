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В Одесской области нарушитель без маски избил полицейского

13 апреля, 12:58

Татьяна Очеретяна

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

В Одесской области полицейский сделал замечание компании людей без масок во время карантина из-за коронавируса и получил кулаком в лицо. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

"Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского отделения полиции остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителя госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Одессе иногородний дебошир сломал полицейскому руку. Полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину, который оказал сопротивление представителям при задержании.

Кроме того, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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