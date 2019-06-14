В Харькове мастерица создает куклы, которых прохожие принимают за настоящих детей: фото

Среди заказчиков женщины оказался режиссер из Голливуда





















Харьковчанка Юлия Мисевич-Костицина создает куклы в стиле реборн – эти игрушки выглядят, как настоящие малыши и настолько реалистичны, что многие принимают их за живых детей. Корреспондентам "Сегодня" кукольница рассказала, как появляются на свет ее творения.

"Реборн" в переводе с английского означает "перерожденный", поскольку изначально мастера переделывали обычные заводские куклы в новые.

"Когда-то моя дочка нашла в интернете такую куклу и очень захотела, но финансовые возможности не позволяли купить пупса. Поэтому мы вместе с сестрой попробовали сделать реборн самостоятельно", — рассказывает нам 36-летняя кукольница.

Информацию она искала в сети, а для изготовления первой куклы использовала бывшую в употреблении заготовку, поэтому сначала стерла старый слой краски и расписала заново. На работу ушло полгода. Сейчас на счету Юлии – порядка 200 работ, поэтому дело продвигается намного быстрее. На одно изделие уходит минимум две недели.

В своей работе над куклами мастерица использует специальные заготовки – молды, которые максимально похожи на тела живых деток, передают даже складочки, морщинки, ямочки на теле. Все материалы заказывает в Германии.

"Базой служит виниловая заготовка, которую я сначала обезжириваю, а затем расписываю специальными красками на масляной основе: подбираю тон кожи, прорисовываю сосудики, царапинки, родинки, при этом каждый слой краски запекается в аэрогриле минимум по семь минут при температуре 130 градусов", – объяснила художница.

После этого она переходит к волосам, бровям, и "каждый волос я прошиваю вручную, это самая длительная часть работы".

"Потом уже вставляю глазки, заполняю синтепухом и утяжеляю с помощью стеклогранулята", — рассказала о процессе Юлия. Одежду для малышей вяжет и шьет мама мастерицы.

Стоимость "живой" куклы стартует с семи тысяч гривен. Куклы служат много лет при бережном отношении, могут передаваться из поколения в поколение, к тому же подлежат реставрации.

Заказы кукольница получает из разных стран: Польши, России, Португалии, Израиля и Казахстана. Чаще всего игрушки берут для девочек, реже — покупают в коллекцию. Одной из запоминающихся работ была кукла Аленка ростом 110 см, что соответствует росту пятилетнего ребенка.

"Она уехала в Голливуд к девочке-выпускнице, которая училась на режиссера. Куклу заказали, чтобы снять в дипломной выпускной работе", — рассказала харьковчанка.

А однажды мастерица создавала куклу по фотографии: мама захотела запечатлеть момент детства своей дочки и для эскиза предоставила снимок ребенка. По словам кукольницы, вышло очень похоже и было необычно видеть в руках уже повзрослевшей малышки ее детское фото и копию в виде куклы.

Иногда прохожие на улице принимают куклы Юлии за реальных малышей. При этом все младенцы — очень разные, каждый со своей эмоцией и особенностями.

"Тут интерес в том, что каждый раз выходит совершенно новое, своеобразное, ты даже не можешь представить, что получится. Волшебство какое-то. Что бы ты себе ни нарисовал, кукла сама выберет, какой ей быть. Я делала из одной заготовки кукол тридцать, а они все разные получились", — рассказала мастерица.

В процессе творчества могут случиться и непредвиденные обстоятельства, которые меняют задумку. Однажды Юлия хотела сделать светловолосую малышку, начала прошивать бровки, но материал никак не "ложился", а когда поменяла цвет на темный — все как будто стало на свои места.

"Как-то у меня заказали кукол для двух сестричек, из разных молдов. Один у меня был, а второй я заказала. Но по воле случая мне доставили такую же форму. Семья согласилась на близнецов, а дети были счастливы", — рассказала кукольница.

Ранее мы писали, что киевлянка Светлана Чикалева создает уникальных кукол с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи. Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чикалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.

Также сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.

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