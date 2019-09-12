В Харькове мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю школьницу

В Харькове неизвестный средь бела дня избил и изнасиловал 12-летнюю девочку. Преступника разыскивают, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Об инциденте копам стало известно 11 сентября в 18:05. Как выяснилось, в тот же день, около 14:00, 12-летняя пострадавшая возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Сейчас школьница находится под наблюдением врачей. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет. Кроме того, с ребенком работают психологи.

"Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что насильнику грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В полиции отметили, что досудебное расследование продолжается. Сейчас копы устанавливают личность и разыскивают преступника.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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