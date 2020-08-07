В Харькове мужчина открыл огонь по полицейским и угрожал самоубийством (видео)

В Харькове мужчина в инвалидной коляске угрожал самоубийством. При себе у него был пистолет.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 6 августа около 23:00 на улице Гвардейцев Широнинцев. Первыми на место происшествия прибыли патрульные.

Когда полицейские попытались приблизиться к мужчине, чтобы отобрать оружие, он выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти – убьет себя.

После непродолжительных переговоров мужчина сдался полиции. У него изъяли оружие и задержали. Выяснилось, что намерения свести счеты с жизнью мужчина сперва высказывал в социальной сети. Он написал, что причиной его поступка стала неразделенная любовь.

Следователи квалифицировали действия злоумышленника по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Telegram/Труха Харьков

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине полицейские спасли из-под поезда женщину с ребенком.

Также напомним, в Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации.

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