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В Житомирской области полицейские спасли женщину с ребенком из-под поезда

16 июня, 04:07

Елена Вус Елена Вус

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

В Житомирской области, где ранее произошло масштабное ДТП, 45-летняя женщина, жительница Романовского района, после ссоры с родственниками решила лишить жизни себя и маленькую дочку. О своем намерении броситься с ребенком под поезд она сообщила брату.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"14 июня на спецлинию "102" поступило сообщение от мужчины о намерении его сестры совершить самоубийство вместе с 5-летней дочкой. Заявитель просил полицейских спасти обоих, поскольку сам физически не успевал добраться до них. К счастью, правоохранители были неподалеку и вовремя выхватили женщину с ребенком из-под поезда", – говорится в сообщении.

После происшествия мать и ребенка осмотрели врачи. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочку временно передали родственникам, а в отношении женщины полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжается проверка.

Ранее в Харькове погибли мать и ее маленькая дочка. По словам очевидцев, женщина с младенцем выпали из окна многоэтажки.

А в Днепропетровске женщина-самоубийца упала на мать с ребенком.

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