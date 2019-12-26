В Харькове мужчина почти год насиловал ребенка: ему вынесли приговор

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В Харькове апелляционный суд пересмотрел дело в отношении мужчины, который почти год склонял к половым отношениям девятилетнюю девочку.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк, многодетная мать ребенка выехала за пределы города на заработки, оставив дочь у бабушки. Девочка долгое время находилась под психологическим воздействием насильника и никому не рассказывала о его действиях, пока ее бабушка случайно не застала сожителя в момент очередного контакта с ребенком.

Мужчину приговорили к 14 годам заключения, однако насильник свою вину не признал, а его защитник обжаловал указанный приговор в Харьковском апелляционном суде, пытаясь доказать невиновность обвиняемого.

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Но суд оставил жалобу без удовлетворения, а обвинительный приговор вступил в силу.

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Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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