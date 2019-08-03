Мужчина почти год систематически склонял девочку к половым отношениям

/ Фото: Pixabay

Харьковчанину светит 14 лет в тюрьме за развращение 10-летней "приемной внучки" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC 2019-08-03T03:55:00+03:00 Харьков Мужчина почти год систематически склонял девочку к половым отношениям

Суд Харькова вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который, используя физическое насилие, почти год склонял к половым отношениям 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд Харькова признал виновным мужчину в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем, совершенном в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины), и назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы

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Мужчина жил в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Оставаясь наедине с ребенком, мужчина почти год систематически склонял девочку к половым отношениям, игнорируя ее отказы и применяя физическое насилие. Чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги. Так продолжалось до декабря 2017 года, когда бабушка девочки, вернувшись домой, увидела, что ее сожитель развращает внучку.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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Напомним, не так давно в Волынской области полицейские задержали мужчину, который насиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы. Он издевался над девочкой, когда ее мать находилась за границей. 39-летнего сожителя женщины разу же доставили в отдел полиции.

Также ранее в Запорожье задержали педофила, насиловавшего двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.

Видео: Сегодня

Кроме того, сообщалось, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Тем временем, дочь извращенца, задержанного в Черкасской области, пыталась покончить с собой.

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