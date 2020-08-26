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В Харькове мужчина посреди улицы избил девушку битой

26 августа, 12:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на 20-летнюю девушку посреди улицы. Он ударил ее несколько раз битой и отобрал рюкзак с личными вещами.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о преступлении поступило в Шевченковский отдел полиции 24 августа около 23:00. Инцидент произошел на улице Новгородской. Нападавшего задержали патрульные.

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр и изъяла вещественные доказательства. По словам копов, преступление совершил ранее судимый 41-летний житель Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "разбой". Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Ранее мы сообщали, что в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Его уже задержала полиция.

Также напомним, в Одессе мужчина с кулаками напал на беременную женщину в маршрутке.

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Харьков избиение полиция девушка нападение пострадавшая
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