Хотела прокатиться на машине: в Одессе пьяная женщина разбила стекло автосалона

Фото: Патрульная полиция Одесской области

В Одессе ночь не прошла без курьезов – на улице Атамана Головатого пьяна женщина разбила стекло автосалона.

Как рассказали в пресс-службе местной патрульной полиции, женщина разгромила стекло автосалона кирпичом. Свои действия пьяная дебоширка объяснила тем, что хотела попасть в салон, выбрать автомобиль и проехаться по улицам города.

"Женщину задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела", – отметили в полиции.

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Напомним, не так давно в Днепре нетрезвый пассажир маршрутки устроил дебош – разбил дверное стекло и вылил на голову водителя пиво. Причиной происшествия стало желание шофера вывести дебошира из салона.

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Ранее мы писали о том, что в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах.

Последняя серия таких случаев произошла в прошлом году: тогда заявления в полицию написали несколько десятков водителей . Злоумышленника задержали, но впоследствии отпустили.

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