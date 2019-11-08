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В Харькове на балкон квартиры бросили бутылку с зажигательной смесью: пострадал мужчина

8 ноября, 11:45

42-летний хозяин квартиры получил ожоги

В Харькове жильцам одной из квартир в Слободском районе города пришлось проснуться рано – им на балкон неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Пострадал хозяин, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел около 4:13 8 ноября. Из-за бутылки вспыхнул пожар. Хозяева дома самостоятельно потушили пламя, но мужчина получил ожоги разной степени. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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Позже копы выяснили, что сын пострадавших влез в долги и в последнее время ему угрожали. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно в центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota.

А во Львове неизвестные напали на два отделения банка. В обоих случаях злоумышленники разбили стекла в витринах и забросали помещения бутылками с "коктейлем Молотова" , что привело к возгоранию.

Кроме того, в Харьковской области 13-летняя девочка с ожогами второй степени оказалась в больнице после того, как сосед бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где ребенок играл со своими друзьями.

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