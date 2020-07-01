В Харькове на детской площадке произошла поножовщина: ранен мужчина

В Харькове полиция задержала пьяного гражданина Турции, который устроил поножовщину прямо на детской площадке.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции в 21:00 30 июня от 30-летнего жителя Харькова. Мужчина сообщил, что несколько минут назад на детской площадке возле дома по проспекту Тракторостроителей неизвестный несколько раз ударил его ножом. Также потерпевший дал подробное описание злоумышленника", - говорится в сообщении.

На место инцидента немедленно отправилась следственно-оперативная группа и наряд патрульных, которые за несколько минут задержали подозреваемого.

По словам пострадавшего, иностранец напал на него после сделанного замечания. Мужчину с резаными ранами в области шеи и ключицы доставили в больницу.

Пьяного 27-летнего гражданина Турции оперативники задержали, было открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство. Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в одесском магазине произошла драка со стрельбой, а позже владелец точки рассказал, что причиной "разборок" считает конфликт из-за неаккуратно припаркованной машины.

Видео: Нацполиция

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление: злоумышленники напали на жертву прямо у банка. После этого в городе был введен специальный оперативный план "Перехват".

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