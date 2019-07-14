Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове на ходу загорелась маршрутка

14 июля, 11:49

Транспортное средство полностью сгорело

Фото: ГСЧС

В Харькове на ходу загорелась маршрутка, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло вчера, 13 июля, пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок – Лысая гора". На улице Куриловской начало гореть в моторном отсеке.

Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось.

"К месту вызова выехали два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уже через 17 минут пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Напомним, сегодня, 14 июля, в Киеве на улице Борщаговская дотла сгорел пассажирский автобус. Очевидцы сообщили, что рядом видели странного мужчину, который кричал в сторону Ikarus, а приехавшим на происшествие спасателям сказал: "Не тушите, так ему и надо".

Напомним, на территории Польши украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. В результате аварии ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, пожар, маршрутка, возгорание, загорелась

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове на ходу загорелась маршрутка". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на ВДНХ во время Atlas Weekend произошел пожар

12 июля, 10:06

В одном из павильонов ВДНХ загорелся мусор

В США у пассажирского самолета отказал двигатель по время полета

11 июля, 16:19

На снятых пассажиром кадрах видно, как двигатель разваливался на лету

В центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati: фото, видео

11 июля, 02:39

По неустановленной причине огонь возник под капотом итальянского авто

Смертельный пожар в Киеве: пламя охватило вагончик

9 июля, 14:02

Трагедия произошла на частной территории в Печерском районе

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Первые подробности трагедии на станции метро «Оболонь»

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

В Киеве мужчина из мести убил мальчика, которого нашли в озере

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

10 простых советов: Как спастись от духоты в жару

В Киеве девушка под веществами потеряла трехлетнего сына

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Сегодня, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Лавров назвал требование России к Зеленскому

«Измените речь — изменится жизнь»

В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь