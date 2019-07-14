В Харькове на ходу загорелась маршрутка
Транспортное средство полностью сгорело
В Харькове на ходу загорелась маршрутка, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание произошло вчера, 13 июля, пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок – Лысая гора". На улице Куриловской начало гореть в моторном отсеке.
Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось.
"К месту вызова выехали два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уже через 17 минут пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Напомним, сегодня, 14 июля, в Киеве на улице Борщаговская дотла сгорел пассажирский автобус. Очевидцы сообщили, что рядом видели странного мужчину, который кричал в сторону Ikarus, а приехавшим на происшествие спасателям сказал: "Не тушите, так ему и надо".
Напомним, на территории Польши украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. В результате аварии ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.
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