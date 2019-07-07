В Польше перевернулся автобус с украинцами: более десятка раненых

Происшествие случилось на опольском отрезке автострады А4 в направлении Вроцлава

На территории Польши украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. В результате аварии ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы. Об этом сообщает "Польское радио".

По информации издания, автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров, включая одного ребенка. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Автобус вместе с двумя водителями на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.

Напомним, в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии, которая произошла в 02:40 по киевскому времени, погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

А 30 апреля, на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, который перевозил граждан Украины. После столкновения автобус перевернулся в кювет, украинцы получили травмы и были доставлены в больницу.

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