В Харькове на Сумской скорая попала в ДТП

Данные о пострадавших и подробностях случившегося пока неизвестны

ДТП. Фото: Полтавщина

В Харькове в субботу, 14 декабря, произошло серьезноеДТП на улице Сумской.

Уточняется, что в аварию попала машина скорой помощи. Об этом сообщаетTelegram-канал netipichnyi_kharkov.

Видео: t.me/netipichnyi_kharkov

Данные о пострадавших и подробностях случившегося пока неизвестны.

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Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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