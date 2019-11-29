Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд дал 15 дней на устранение недостатков защите Дронова

В кассационной жалобе Токарев требовал отменить судебные решения, вынесенные в отношении его подзащитного

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Верховный суд оставил без движения кассационную жалобу, поданную адвокатом Геннадием Токаревым, защитником Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек.

"Оставить без движения кассационную жалобу защитника Токарева Г.В. и установить пятнадцятидневный срок со дня получения решения на устранение указанных в ней недостатков. В случае невыполнения изложенных в постановлении требований кассационная жалоба будет возвращен лицу, которое ее подало", – говорится в определении, вынесенном коллегией под председательством Николая Ковтуновича, которое опубликовано на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части, в кассационной жалобе Токарев требовал отменить судебные решения, вынесенные в отношении его подзащитного. Свое требование адвокат мотивировал тем, что, по его мнению, судебное разбирательство было неполным, выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного производства, оценка доказательств – неправильной, требования уголовно-процессуального законодательства — нарушены.

При этом Токарев не конкретизировал, какие именно нарушения допустили суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении уголовного производства в отношении Дронова, как эти нарушения повлияли на законность и обоснованность вынесенных судами решений, и почему они являются основаниями для отмены кассационным судом как приговора местного суда, так и постановления апелляционного суда.

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Кроме того, как указано в определении, требования, изложенные Токаревым в жалобе, сформулированы неполно.

Ранее Верховный суд оставил без движения кассационную жалобу, поданную адвокатом Юлией Плетневой, представляющей интересы другой осужденной за это же ДТП Елены Зайцевой.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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