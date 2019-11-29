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Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд дал 15 дней на устранение недостатков защите Дронова

29 ноября, 03:37

В кассационной жалобе Токарев требовал отменить судебные решения, вынесенные в отношении его подзащитного

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Верховный суд оставил без движения кассационную жалобу, поданную адвокатом Геннадием Токаревым, защитником Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек.

"Оставить без движения кассационную жалобу защитника Токарева Г.В. и установить пятнадцятидневный срок со дня получения решения на устранение указанных в ней недостатков. В случае невыполнения изложенных в постановлении требований кассационная жалоба будет возвращен лицу, которое ее подало", – говорится в определении, вынесенном коллегией под председательством Николая Ковтуновича, которое опубликовано на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части, в кассационной жалобе Токарев требовал отменить судебные решения, вынесенные в отношении его подзащитного. Свое требование адвокат мотивировал тем, что, по его мнению, судебное разбирательство было неполным, выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного производства, оценка доказательств – неправильной, требования уголовно-процессуального законодательства — нарушены.

При этом Токарев не конкретизировал, какие именно нарушения допустили суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении уголовного производства в отношении Дронова, как эти нарушения повлияли на законность и обоснованность вынесенных судами решений, и почему они являются основаниями для отмены кассационным судом как приговора местного суда, так и постановления апелляционного суда.

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Кроме того, как указано в определении, требования, изложенные Токаревым в жалобе, сформулированы неполно.

Ранее Верховный суд оставил без движения кассационную жалобу, поданную адвокатом Юлией Плетневой, представляющей интересы другой осужденной за это же ДТП Елены Зайцевой.

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Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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ДТП Харьков суд зайцева дронов

Источник: Интерфакс-Украина

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