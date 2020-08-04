Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове на территории психбольницы нашли гранату

4 августа, 11:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боеприпас изъяли спасатели

В Харькове на территории областной психиатрической больницы № 3 по улице Академика Павлова нашли гранату. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Реклама

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, о находке сообщили строители, которые проводили земляные работы на территории медучреждения. На вызов отправились следователи и патрульные.

Эвакуировать граждан не потребовалось, специалисты ГСЧС изъяли гранату "РГД-33" времен Второй мировой войны со значительной коррозией корпуса и сломанной рукояткой.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет Московского отдела полиции.

В тренде
Украинские военные рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе

Реклама

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, потому что не хотел надевать маску. Во время поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

А в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии . Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Задержанный уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство. Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков граната больницы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметы
В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметыХарьков
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоны
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоныУкраина
В Харьковской области мать залечила ребенка до смерти
В Харьковской области мать залечила ребенка до смертиХарьков
Под Харьковом
Под Харьковом "скорая" насмерть сбила женщинуХарьков
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошло
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошлоХарьков
В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: видео
В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: видеоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять