В Харькове на территории психбольницы нашли гранату

В Харькове на территории областной психиатрической больницы № 3 по улице Академика Павлова нашли гранату. На место происшествия вызвали правоохранителей.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции, о находке сообщили строители, которые проводили земляные работы на территории медучреждения. На вызов отправились следователи и патрульные.

Эвакуировать граждан не потребовалось, специалисты ГСЧС изъяли гранату "РГД-33" времен Второй мировой войны со значительной коррозией корпуса и сломанной рукояткой.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет Московского отдела полиции.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, потому что не хотел надевать маску. Во время поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

А в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии . Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Задержанный уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство. Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

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