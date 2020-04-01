В Харькове на улице у женщины отобрали сумку, полную денег (фото, видео)

В Харькове прямо на улице трое мужчин отобрали у женщины сумку, полную денег. Копы сумели оперативно установить и задержать подозреваемых в этом ограблении.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

"Трое мужчин на улице выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой находилось около 115 тысяч гривен. Инцидент произошел 30 марта, около 12:00 по улице Мира. Злоумышленники скрылись с места инцидента на такси", – говорится в сообщении.

Патрульным полицейским спустя несколько часов удалось обнаружить автомобиль, на котором скрылись грабители.

"В машине находились трое мужчин – 35 и двое 36-летних граждан Азербайджана", - заявил представитель следственного отдела полиции Александр Свиридов.

Копы провели осмотр и изъяли вещественные доказательства, а машину поместили на штрафплощадку.

Было открыто уголовное производство по статье "грабеж", мужчинам сообщили о подозрении, им грозит до шести лет заключения. Они находятся в изоляторе временного содержания.

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