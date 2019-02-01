В Харькове на женщину рухнула ледяная глыба: как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков

В мэрии пеняют на погоду, а юристы советуют требовать компенсацию

Пострадавшая. Зою Масловскую ждет длительная реабилитация после того, как на нее упала наледь. Фото: «UA: Харків».

В Харькове на женщину рухнула ледяная глыба: как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/391/142/5c5391142440c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/391/142/5c5391142440c.png 2019-02-01T06:15:00+02:00 Харьков В мэрии пеняют на погоду, а юристы советуют требовать компенсацию

Нынешней зимой харьковчане в полной мере ощутили все "прелести" снежной погоды и перепада температуры. Сейчас горожане с опаской выходят из дома, ведь на нечищенных тротуарах и внутриквартальных дорогах в лучшем случае можно поскользнуться и упасть. А с крыш домов в любой момент может сойти лед или снег. Что и произошло с харьковчанкой Зоей Масловской в самом центре города.

Сайт "Сегодня" выяснил, как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков на нечищеной улице.

Вечером 18 января 56-летняя Зоя Масловская вместе с подругой прогуливалась по ул. Рымарской. Женщины проходили возле 19-го дома в тот момент, когда с крыши сорвалась ледяная глыба.

"Подруга прошла на два шага впереди меня, а мне "повезло". Не было никакой возможности ни обойти это место, ни предусмотреть, ведь ни предупреждающих знаков, ни ограждений там нет", — рассказала пострадавшая, которая только услышала шум, а потом очнулась уже на земле и не могла вспомнить даже, какой был день.

Как оказалось, на нее упала глыба льда. Происходящее с балкона увидела жительница дома, которая пришла женщине на помощь и до приезда скорой оказала первую помощь.

Уже в больнице скорой и неотложной помощи врачи диагностировали у Масловской два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. А на днях провели вторую операцию на предлоктевой части руки. В больнице Масловская пробудет еще минимум три недели, за этим последует длительное лечение и реабилитация. Женщина говорит: врачи делают все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дают.

"Это очень сильно перекроило мою жизнь и планы. Отменилась поездка и пропал билет на самолет, остановлена работа, появились непредвиденные расходы и очень большие неудобства… Дай Бог, чтоб рука восстановилась и через какое-то время я вернусь к нормальной жизни. Но нельзя это оставлять безнаказанным", — говорит Зоя.

Женщина собирает чеки и справки из больницы, чтобы добиваться возмещения ущерба. Жильцы дома, с которого свалился лед, прислали пострадавшей две записи телефонного разговора с диспетчером службы 15-62, сделанные накануне ЧП. Люди просили очистить крыши от наледи и убрать территорию рядом с домом, который находится на балансе города. По словам женщины, один разговор состоялся за пару часов до происшествия. Пока же коммунальщики не связывались с потерпевшей и помощь не предлагали.

Как рассказал "Сегодня" директор департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, правоохранители проводят проверку, выясняя обстоятельства ЧП на ул. Рымарской, а вести речь о компенсации будут уже после решения суда.

ИНСТРУКЦИЯ. Юристы же говорят, что травмы, полученные из-за неубранного снега и льда, дают право требовать денежную компенсацию.

"Пока едет скорая помощь необходимо сфотографировать место происшествия, желательно участок с источником опасности, а также, при наличии, названия организаций, учреждений, магазинов, которым он может принадлежать", — рассказали нам юристы регионального центра предоставления вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях.

Стоит найти минимум троих свидетелей, обратить внимание, есть ли рядом камеры видеонаблюдения. Врачам скорой нужно подробно описать, как получена травма, просить медиков зафиксировать все детали происшествия и желательно записать себе данные медбригады.

"Если полученная травма требует обращения в травмпункт, обязательно требуйте у врача листок нетрудоспособности. И сохраняйте все документы! Это могут быть чеки за лекарства, прописанные врачом, листок нетрудоспособности и тому подобное", — говорят в центре.

Уже впоследствии нужно обратиться в органы местного самоуправления с запросом, чтобы выяснить, на чьем балансе находится опасный участок. После этого юристы советуют обратиться с листом-претензией о требовании денежной компенсации к балансодержателю.

"В случае получения отказа нужно обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба. Помните, что по таким искам в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О судебном сборе" граждане освобождены от уплаты судебного сбора", — рассказали в центре.

В мэрии же о непростой ситуации в городе отчитываются языком цифр, говоря, что с начала зимы поступило 10 300 заявок на снятие сосулек и наледи, а ежедневно альпинисты убирают наледь с 300 кровель. При этом коммунальщики оградили около 8000 потенциально опасных участков. По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко, в Харькове 180 альпинистов, которые могут сбивать наледь и снег только в светлое время суток.

Инициатива и штрафы

В мэрии владельцам квартир и офисов советуют самостоятельно следить за козырьками балконов, кондиционерами и антеннами. К этому, например, давно привыкли жители частных домов, ОСМД и кооперативов.

"Периодически убирают сами жильцы, председатель сбивал сосульки, какие достал", — рассказала член ОСМД Ольга Ярошенко.

А вот жительница частного дома Катерина Лещенко вместе с родителями тщательно следит за территорией: "У нас три лопаты, расчищаем весь двор и возле двора, сосульки сбиваем, а если не расчищено, то могут выписать штраф за неубранную территорию".

Ранее в Харькове с крыши сняли сосульку весом в 100 кг.

Напомним, ранее в Харькове сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом и ранение руки, а также ушиб грудного отдела.

Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.

Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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