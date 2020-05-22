В Харькове нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны": видео

В Харькове избили лауреата премии "Гордость страны" Ивана Литвинова, а подозреваемым в нападении оказался боец Национальной гвардии.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

"Военнослужащий в/ч 3017 решил, что после АТО он стал Рембо на Леваде, и избил парня из-за того, что тот представился то ли АТОшником, то ли помощником депутата, но ксива оказалась "липовой", - говорится в сообщениях.

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На записи видно, как молодой человек руками и ногами бьет мужчину, который не оказывает никакого сопротивления.

Потерпевший – Иван Литвинов, бывший детдомовец, которого в 2012 году удостоили звания "Гордость страны" за деятельность в пользу сирот и детей-инвалидов.

Также в сети появились сообщения о том, якобы незадолго до избиения Литвинов, демонстрирующий явные признаки алкогольного опьянения, спорил с сотрудниками патрульной полиции.

Также выяснилось, что бойцом Нацгвардии, избивавшем мужчину, оказался действующий военнослужащий-контрактник.

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"Один из фигурантов видео действительно является военнослужащим по контракту воинской части 3017. Такие случаи порочат имидж НГУ. По данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого будет дана принципиальная оценка действиям военнослужащего и приняты соответствующие меры, вплоть до увольнения со службы", – сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на заявление НГУ.

Кроме того, было названо имя нападавшего – Степан Мариняк, которому грозят обвинения в нападении.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

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Напомним, ранее в Харькове вспыхнул скандал из-за буллинга среди подростков, когда три девушки и парень жестоко издевались над сверстницей, которая якобы воровала их вещи.

Позже журналистам удалось пообщаться с инициатором этого "представления" – харьковчанкой по имени Дарья.

Она заявила, что не уверена в том, будет ли просить у пострадавшей прощения. В то же время по факту этого происшествия полицией было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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