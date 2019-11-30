Буллинг в Харькове: копы провели расследование и рассказали о результатах

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Харьковская полиция провела расследование по факту появления в сети видео, на котором несколько подростков избивают и всячески унижают девушку, обвиняя ее в том, что она якобы крала их деньги.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе расследования были оперативно установлены личности четверых участников буллинга – трех девушек и одного юноши. Трое из них – несовершеннолетние.

"Участие в издевательствах принимал 15-летний парень, а также три девушки в возрасте от 15 до 18 лет. Полицейские также идентифицировали пострадавшую, ею оказалась 19-летняя местная жительница. Избиение происходило в одном из домов на проспекте Людвига Свободы", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", которая грозит лишением свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что главная участница этого "представления" не скрывала своих намерений и выложила "анонс" избиения в своем Instagram, в котором она позирует в одежде с полицейской атрибутикой и называет себя "ментом".

Отметим, что ранее корреспонденты "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области выявили несколько фактов травли детей, по которым были составлены админпротоколы, а материалы направили в местные суды. При этом обвинить кого-то в буллинге не так просто: необходимо собрать неопровержимые доказательства, если ребенок подвергается травле в школе. К примеру, в Изюме оштрафовали маму юного буллера, который подавлял одноклассника психологически.

Также "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

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