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В Харькове неизвестные обстреляли трамвай

15 октября, 12:07

Хулиганы вели стрельбу из мелкокалиберной винтовки

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту №23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки, сообщили пользователи одного из местных Telegram-каналов.

"На проспекте Тракторостроителей (Любава) обстреляли трамвай из мелкокалиберки", – говорится в сообщении паблика Н_Saltovka.

В пресс-службе Харьковской мэрии информацию о стрельбе подтвердили, добавив, что инцидент произошел неподалеку от остановки "Сады".

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"Трамвай двигался по маршруту №23. В результате хулиганских действий пешеходов было разбито стекло, но никто не пострадал", – отметили чиновники.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Напомним, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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Харьков трамвай стрельба

Источник: Сегодня

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