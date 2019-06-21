В Днепре пассажир трамвая разбил голову контролеру
Медики наложили пострадавшему несколько швов
В Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Задержали ли нападавшего и как его накажут – узнавали журналисты "Сегодня".
Как выяснилось, инцидент начался с обычного диалога контроллера с пассажиром. Мужчина категорически отказался показать билет за 4 гривны. Платить штраф он также отказался. После этого Юрий предложил "зайцу" выйти из салона. На улице агрессивный пассажир схватил камень и швырнул в сторону контроллера.
Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать его коллеги, которые были в салоне. Агрессивного безбилетного пассажира уже передали полиции.
Отметим, с начала года из-за агрессивных пассажиров в электротранспорте пострадали семь человек. В большинстве случаев наглецы были пьяными.
"Это разбитые стекла, это попадания в трамвайный вагон и кирпича, и молотка. Причем, в последний раз был травмирован молодой человек, который до сих пор находится на больничном. Часто нетрезвые пассажиры требуют остановить трамвай или троллейбус в неположенном месте между остановками", – рассказал "Сегодня" заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленко.
За такие правонарушения максимальное наказание – исправительные работы сроком до одного года. Но чаще всего агрессивные пассажиры отделываются штрафами.
Напомним, не так давно в Днепре на водителя маршрутного такси набросился агрессивный пассажир. После конфликта шофер с серьезными травмами был доставлен в городскую больницу.
А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.
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