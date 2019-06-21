Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре пассажир трамвая разбил голову контролеру

21 июня, 15:03

Медики наложили пострадавшему несколько швов


В Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Задержали ли нападавшего и как его накажут – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, инцидент начался с обычного диалога контроллера с пассажиром. Мужчина категорически отказался показать билет за 4 гривны. Платить штраф он также отказался. После этого Юрий предложил "зайцу" выйти из салона. На улице агрессивный пассажир схватил камень и швырнул в сторону контроллера.

Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать его коллеги, которые были в салоне. Агрессивного безбилетного пассажира уже передали полиции.

Отметим, с начала года из-за агрессивных пассажиров в электротранспорте пострадали семь человек. В большинстве случаев наглецы были пьяными.

"Это разбитые стекла, это попадания в трамвайный вагон и кирпича, и молотка. Причем, в последний раз был травмирован молодой человек, который до сих пор находится на больничном. Часто нетрезвые пассажиры требуют остановить трамвай или троллейбус в неположенном месте между остановками", – рассказал "Сегодня" заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленко.

За такие правонарушения максимальное наказание – исправительные работы сроком до одного года. Но чаще всего агрессивные пассажиры отделываются штрафами.

Напомним, не так давно в Днепре на водителя маршрутного такси набросился агрессивный пассажир. После конфликта шофер с серьезными травмами был доставлен в городскую больницу.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Днепр, трамвай, пассажир, контролер, камень

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре пассажир трамвая разбил голову контролеру". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный россиянин устроил драку на борту самолета и сломал ногу бортпроводнику

15 мая, 20:59

Мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов

В Днепре хулиган во время движения избил водителя маршрутки

24 апреля, 16:45

Пассажиры переживали, чтобы инцидент не привел к ДТП, и требовали вызвать полицию

В Киеве неадекватный мужчина устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео

27 марта, 18:43

Пассажир разбил окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены

Для львовянки поездка в маршрутке закончилась переломом ноги

9 февраля, 19:49

Пожилая женщина во Львовской области переломала ногу, выходя из маршрутки

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Роскошная жизнь Лео Месси. Шикарный самолет, золотой телефон

Шефир: «Первый шаг для отмены войны — отмена закона о языке»

Женщину постигла печальная участь после укуса домашней собаки

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Почему Япония лидер по количеству самоубийств

Александер Элбон: Я не хочу видеть синие флаги

Игроки, принесшие Шахтеру Кубок УЕФА-2009: где они сейчас?

Самая горячая пятерка сезона!

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь