В Днепре пассажир трамвая разбил голову контролеру

Медики наложили пострадавшему несколько швов

В Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Задержали ли нападавшего и как его накажут – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, инцидент начался с обычного диалога контроллера с пассажиром. Мужчина категорически отказался показать билет за 4 гривны. Платить штраф он также отказался. После этого Юрий предложил "зайцу" выйти из салона. На улице агрессивный пассажир схватил камень и швырнул в сторону контроллера.

Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать его коллеги, которые были в салоне. Агрессивного безбилетного пассажира уже передали полиции.

Отметим, с начала года из-за агрессивных пассажиров в электротранспорте пострадали семь человек. В большинстве случаев наглецы были пьяными.

"Это разбитые стекла, это попадания в трамвайный вагон и кирпича, и молотка. Причем, в последний раз был травмирован молодой человек, который до сих пор находится на больничном. Часто нетрезвые пассажиры требуют остановить трамвай или троллейбус в неположенном месте между остановками", – рассказал "Сегодня" заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленко.

За такие правонарушения максимальное наказание – исправительные работы сроком до одного года. Но чаще всего агрессивные пассажиры отделываются штрафами.

Напомним, не так давно в Днепре на водителя маршрутного такси набросился агрессивный пассажир. После конфликта шофер с серьезными травмами был доставлен в городскую больницу.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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