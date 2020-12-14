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В Харькове ночью горела многоэтажка: есть жертвы (фото)

14 декабря, 10:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели тушили пожар около трех часов

В Харькове во время тушения пожара в жилом 9-тиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло 14 декабря в 3:57 в Киевском районе на улице Академика Вальтера, 7.

Прибыв по вызову, спасатели установили, что горит квартира площадью 40 "квадратов" на 7-м этаже здания. В результате пожара образовалась сильное задымление.

Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС нашли тела двух погибших неизвестных людей, их личности сейчас устанавливаются. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировали 12 жителей.

Пожар в квартире полностью погасили спустя три часа. Побороть огонь вызвали около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.

Ранее мы сообщали, что на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

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Харьков спасатели многоэтажка погибшие пожар
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