Пьяная мать разгуливала по Днепру с младенцем

В Днепре полицейские задержали 24-летнюю женщину, которая разгуливала под хмельком со своим другом и маленькой дочерью. Парочка толкала вперед коляску, и та едва не попала под колеса машин.

Это заметили местные и вызвали копов. Полицейским девушка призналась, что часто давала спиртное младенцу, чтобы дочь спала. Сейчас девочка находится в больнице и решается вопрос, кто станет ее опекуном.

Реклама

Напомним, в декабре прошлого года в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. Ребенок был среди мусора и беспорядка. Патрульные вызвали "скорую" и работников ювенальной полиции. Ребенка забрали в больницу. В свою очередь, маму мальчика доставили в отделение полиции.

В тренде Самолет с десятками людей попал в опасную ситуацию в России

Кроме того, недавно в Одессе задержали пьяную мать, которая разгуливала по городу с плачущим младенцем. Полицейские вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи ребенку.

Отметим, в прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений. Смотрите сюжет о том, как защитить ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама