В Харькове обустроят 20 станций проката байков и обещают новые велодорожки

"Сегодня" выяснила, как будет работать система и во сколько горожанам обойдутся покатушки на велосипеде

К концу августа в Харькове планируют запустить систему муниципального велопроката. Для начала в городе оборудуют 20 станций, большинство которых будет находиться в центре города, а в течение пяти лет их количество может вырасти до 120. "Сегодня" выяснила, как будет работать система и во сколько горожанам обойдутся покатушки на велосипеде.

Пункты, где можно будет взять двухколесный транспорт напрокат, разместят на расстоянии друг от друга не более 15—30 минут езды на велосипеде (см. инфографику).

"Например, вы можете с Салтовки доехать на велосипеде до ближайшей развязки общественного транспорта, сесть на трамвай или троллейбус, доехать до центра и снова взять велосипед и дальше отправиться по своим делам", — рассказывает Остап Буденкевич, сооснователь немецкой компании Nextbike, которая и реализует проект в Харькове.

К слову, это второй город в Украине, где появится такая система: муниципальный велопрокат уже два года существует во Львове.

НА ДЕЛЕ. Чтобы воспользоваться услугой, харьковчанам необходимо будет скачать на смартфон мобильное приложение или зарегистрироваться на сайте компании, оставив свои контактные данные и подвязав к системе свою банковскую карту, ведь оплатить прокат наличными невозможно.

Чтобы воспользоваться велосипедом, нужно будет подойти к ближайшей станции, сканировать QR-код на любом транспортном средстве, дождаться сигнала освобождения и забрать его. Кстати, с помощью приложения можно будет узнать адреса других станций, где потом можно будет оставить велосипед и наличие на них свободных мест.

Как сообщают в мэрии, получасовая поездка обойдется в 20 грн, абонемент на месяц будет стоить 250 грн. За эти деньги человек каждый день получает час бесплатной езды, а вот по прошествии этого времени придется доплатить: 5 грн обойдется второй час покатушек, и по 50 грн — следующие. Пользователи муниципального велопроката при регистрации автоматически получают страховку, а вот за вандализм, кражу, мошенничество и задержку велосипеда будет предусмотрена система штрафов, которая сейчас на стадии обсуждения.

ИНФРАСТРУКТУРА. Внедрение такой системы велопоездок будет способствовать не только популяризации активного образа жизни, но и разгрузке автомагистралей и улучшению экологической ситуации, уверены чиновники и велосипедисты.

"Это многогранный инфраструктурный проект, который будет не только популяризировать езду на велосипеде, но и, надеемся, позволит снизить количество автомобилей в центре города", — говорит директор гордепартамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Тем временем представители велосообщества надеются, что этот проект положит начало развитию инфраструктуры для велосипедистов в городе.

"Для Харькова это очень удобный способ передвижения и достойная альтернатива общественному транспорту, особенно летом. Надеемся, что появление муниципального велопроката повлечет за собой строительство не только рекреационных велодорожек, но и развитие инфраструктуры для велосипедистов, концепцию которой утвердили в декабре 2016-го", — говорит президент ОО "Велосипедный клуб "Харьковский велосипедный союз", проектный менеджер компании Nextbike в Харькове Виктория Смагина.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

Харьковчане приветствуют появление в городе муниципального велопроката, но пользоваться арендованными байками пока не спешат. Главная причина — отсутствие специальной инфраструктуры.

"Велопрокат такого формата хорош, но только там, где есть велодорожки. Пускай появится хоть две сотни подобных станций, но от этого Харьков не станет лучшим городом для велосипедистов. В первую очередь, в плане безопасности", — считает велотуристка Анастасия Грицкив.

К слову, в мэрии уже заявили о грандиозных планах строительства велодорожек, обещая к 2020 году построить 30 км пути для езды на двухколесных.

По словам мэра Геннадия Кернеса, велодорожки протяженностью в три километра появятся в Саржином яру, около 20 км — в Лесопарке. Кроме того, уже есть 7-километровая дорожка от перекрестка ул. Сумской с ул. Деревянко до храма в Пятихатках. Также ко Дню города в Харькове планируют открыть Велодом.

Ранее мы писали, что харьковские чиновники щедро сыплют обещаниями создать инфраструктуру для велосипедистов. В преддверии Евро-2012 отдельную велодорожку планировали сделать на пр-те Гагарина, который в то время реконструировали, но планы так и остались на бумаге. А в прошлом году презентовали новую идею — строительство трассы для байков в Саржином яру, где могли бы проводить соревнования на двухколесном транспорте. "Сегодня" выяснила, на каком этапе реализация амбициозного плана.

Ранее в Харькове отправили в космос велосипед.

Тем временем, в Одессе продолжается строительство велопешеходной эстакады между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана, которая соединит Трассу здоровья с набережной над пляжами Большого Фонтана в единую 10-километровую прогулочную дорогу. К примеру, сейчас велосипедистам, проезжающим по этому маршруту, приходится вручную стаскивать своих двухколесных прямо на пляж, а после подниматься по крутой разбитой тропе, чтобы вновь вернуться на набережную.