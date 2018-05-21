Как Илон Маск: в Харькове отправили в космос велосипед

Сегодня, 11:58

В Велодень на площади Свободы собралось около 15 000 велосипедистов

Праздник на колесах. Велосипедисты выстроили герб города. Фото: kh.depo.ua
Праздник на колесах. Велосипедисты выстроили герб города. Фото: kh.depo.ua

В Харькове масштабно отметили XIII Велодень. Несмотря на дождливое утро, в воскресенье, 20 мая, на площади Свободы собралось около 15 000 велосипедистов, которые съезжались в центр семьями, компаниями и коллективами из разных районов города.

Сначала харьковчане стали участниками флешмоба: создали герб Харькова на площади Свободы, после чего на большом красном воздушном шаре символически отправили в космос велосипед, как сделал Илон Маск с электрокаром Tesla.

Затем велосипедисты устроили заезд. "13 лет назад в Велодне участвовали менее тысячи харьковчан, сегодня — тысячи участников, самому младшему из которых — 3 года", — отметила глава ХОГА Юлия Светличная. После велозаезда желающих ждала праздничная программа на площади. Порядок обеспечивали около 100 полицейских.

Напомним, 12 всеукраинский велодень прошел в Киеве. Тысячи профессиональных спортсменов и любителей проехались по центральным улицам столицы. Без ограничений по возрасту и статусу. Чтобы напомнить, они – тоже участники дорожного движения.

Велопарад возглавил мэр Виталий Кличко – к слову, он любитель велосипедного спорта, в его коллекции – 9 велосипедов. Киевлянам пообещал – велодорожек в столице станет больше.

Также традиционная велосотка прошла в Одессе. Велопробег в 100 км был приурочен к годовщине освобождения города во вре­­мя Второй мировой войны. В состязаниях приняли участие око­­ло 1500 человек, в том числе велосипедисты из Китая.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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