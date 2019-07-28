В Харькове осквернили памятник УПА

Монумент в честь украинских повстанцев залили краской

В Харькове залили краской памятник УПА. Фото: Нацполиция

В Молодежном парке Харькова неизвестные залили красной краской монумент в честь Украинской повстанческой армии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

В настоящее время идет выяснение личностей злоумышленников и их розыск. Максимальное наказание, которое может грозить вандалам, составляет до пяти лет ограничения свободы.

Как сообщалось, ранее в Днепре исписали красной краской памятник участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе. Взявшие на себя ответственность утверждают, что данная акция приурочена к дню рождения Степана Бандеры. Как сообщили в общественной организации С14, объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации С14, она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие законов о декоммунизации, однако до сих пор не демонтирован.

Напомним, в Чернигове украли памятник Пушкину. Ранее полиция заявила об обнаружении ранее украденного в городе Нежине Черниговской области памятника советскому актеру Марку Бернесу, он был найден в канаве.

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