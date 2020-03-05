В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела броситься с моста

В Харькове во время патрулирования полицейские заметили девушку, которая стояла за перилами моста и намеревалась прыгнуть, а два человека стояли рядом и уговаривали ее этого не делать.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.
На место также прибыл экипаж роты тактико-оперативного реагирования. Два экипажа действовали совместно и согласованно. Сначала им удалось отвлечь внимание девушки и начать диалог. В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульные схватили девушку и переместили ее в безопасное место.
В дальнейшем девушку передали врачам скорой медицинской помощи.
Напомним, что ранее в Киеве молодая женщина прыгнула с моста Метро. К счастью, спасателям удалось выловить потерпевшую из воды возле одной из опор моста. Пострадавшая получила сильные травмы при ударе об воду.
Ранее в Киеве молодой мужчина угрожал прыгнуть с Моста влюбленных. Были подозрения, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также один патрульный рассказал о случае, когда в Оболонском районе на конструкцию под Северный мост залезла женщина, которая намеревалась спрыгнуть оттуда в Днепр.
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