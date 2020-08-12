В Харькове переименовали станцию метро: убрали Москву

Решение об изменении названия приняли почти год назад

В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

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Об этом сообщили в городском метрополитене.

Соответствующее решение на заседании городского совета было принято еще в октябре 2019 года, но работы по переименованию были завершены лишь недавно.

Станция "Турбоатом" находится на красной, Холодногорско-заводской, ветке метро на Московском проспекте и была переименована в честь одноименного завода, одного из крупнейших предприятий города.

По словам харьковчан, соответствующие изменения уже нанесли на указатели в вагонах и на станциях, а также изменили объявление станции.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что парк на улице Винницкой в Соломенском районе Киева был переименован в Парк защитников Украины .

А в марте 2019-го в Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Немцова , российского оппозиционера, убитого несколькими выстрелами в упор напротив Кремля.

Напомним, также, что перед этим Киевсовет переименовал Московский мост в Северный .

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