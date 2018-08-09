В Харькове погиб чемпион мира: причины велоаварий

Летом в Харькове и области в разы выросло количество ДТП с участием велосипедистов. Только в июне произошло 16 аварий, в четырех из них водители двухколесного транспорта погибли или же получили тяжелые травмы. Пообщавшись с полицейскими и экспертами, "Сегодня" выяснила причины аварий, а также, что поможет сохранить жизнь и здоровье владельцев двухколесных коней.

Тенденция сохраняется в последний летний месяц. Так, 4 августа на ул. Матюшенко велосипедист угодил под колеса Ford Fiesta, а 2 августа 72-летний велосипедист потерял сознание во время движения и протаранил автобус. От полученных травм он погиб.

Одно из самых резонансных ДТП этого лета произошло 6 июля на пр-те Независимости, где внедорожник Toyota Prado под управлением 58-летней Ольги Котовой переехал 19-летнего мотогонщика, чемпиона Украины Андрея Бессонова. Водителю иномарки за нарушение правил дорожного движения грозит от трех до восьми лет лишения свободы (ст. 286 УК Украины).

Киевский райсуд избрал для Ольги Котовой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Защита подозреваемой подала апелляцию, в которой пыталась попросить для водителя домашний арест в связи с плохим самочувствием, но апелляционный суд оставил женщину под арестом. Идет досудебное расследование и по делу о смертельном ДТП на Окружной дороге, где 17 июня "Жигули" под управлением 42-ленего мужчины влетели в группу велосипедистов. В результате аварии тогда погибла 32-летняя женщина, а двое 16-летних ребят получили травмы.

ПРИЧИНЫ. По данным полиции, в большинстве случаев ДТП с участием велосипедистов происходят из-за нарушения правил дорожного движения и личной неосторожности как велосипедистов, так и других участников дорожного движения. При этом водители автомобилей сетуют: многие велосипедисты не соблюдают ПДД.

"Мне часто приходится ездить по Окружной дороге в ночное время. Много раз сталкивался с ситуацией, когда в темное время суток велосипедисты передвигались по дороге без каких-либо опознавательных предметов — ни фар, ни светоотражателей. Еще и нарушают, двигаясь не по своей стороне", — рассказывает автомобилист Валерий Иванов.

У велосипедистов свой взгляд на эту ситуацию: они уверены, что наши дороги вовсе не приспособлены для езды на двух колесах: из-за отсутствия велодорожек приходится делить проезжую часть с автомобилистами, которые часто лихачат, превышая скорость и не замечая тех, кто крутит педали.

"Сейчас велосипедисты не чувствуют себя полноправными участниками дорожного движения. Часть из них ютится на тротуарах, что опасно для пешеходов и самих велосипедистов, другие ездят по дорогам, что также может провоцировать неприятные ситуации на автомагистралях. Харькову не хватает общей инфраструктуры, которая позволит использовать велосипед как транспорт", — рассказала "Сегодня" президент ОО "Велосипедный клуб "Харьковский велосипедный союз" Виктория Смагина.

По мнению экспертов, причина ДТП с велосипедистами, как и других аварий, заключается в незнании участниками дорожного движения ПДД и отсутствии контроля со стороны правоохранительных органов.

"С каждым днем популярность велосипедов растет, и все больше людей выбирают для себя двухколесный транспорт. При этом нет никаких шагов от чиновников и правоохранительных органов в плане обучения и контроля за велосипедистами не видно", — считает Ярослав Лепетюк, преподаватель ПДД Харьковского государственного автодорожного колледжа.

Он уверен, что, помимо обучения, нужно также вводить регистрацию велосипедов, а после обучения владельцы железных коней должны получать удостоверение. Специалисты уверены, что и наказание для велосипедистов за нарушение ПДД стоит сделать более весомым.

"Сколько людей сейчас ездит без звуковых сигналов, светоотражающих элементов, фар? А скольких из них оштрафовали за это? К тому же за нарушения велосипедистом правил предусмотрены смешные штрафы. Например, за управление велосипедом в нетрезвом виде, согласно статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, велосипедист заплатит всего 85 гривен. Я считаю, что полиция должна следить за всеми участниками дорожного движения одинаково и равноправно наказывать их за нарушения", — говорит Ярослав Лелюк.

Ранее в Харькове велосипедист врезался в открытую дверь машины: мужчина умер в больнице.

Напомним, под Житомиром микроавтобус насмерть сбил 13-летнего велосипедиста. По предварительной информации, водитель, двигаясь в направлении Ровно, сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате аварии от полученных травм 13-летний мальчик, житель села Черемошное, погиб на месте.

Ранее в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль из VIP-кортежа сбил 13-летнего велосипедиста.

Тем временем в США пума растерзала велосипедиста.