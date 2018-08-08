В Одессе Ford слетел с моста: погибла 20-летняя девушка

Сегодня, 18:10

Водитель выехал на встречную полосу, протаранил бетонное ограждение и упал в кювет

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесской области 8 августа, около 12 часов дня на трассе Одесса – Рени возле села Спасское произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, Ford Focus под управлением 49-летнего жителя Болградского района, двигаясь со стороны Измаила в направление Одессы, выехал на встречную полосу, пробил ограждение моста и съехал в кювет.

В результате аварии с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы водитель и его 20-летняя дочь. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП. В настоящее время копы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.
ДТП, Одесса, смертельное ДТП

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