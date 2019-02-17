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В Харькове полицейские выловили в источнике учебную гранату

Сегодня, 05:40

Полицейские внесли информацию о происшествии в Журнал единого учета заявлений и сообщений

Фото: Нацполиция
В Харькове полицейские выловили в источнике учебную гранату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/81f/5f5/5c681f5f568b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/81f/5f5/5c681f5f568b3.jpg Харьков Полицейские внесли информацию о происшествии в Журнал единого учета заявлений и сообщений

В Харькове, в источнике на улице Академика Павлова обнаружили учебную гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, информация об опасной находке поступила в Московский отдел полиции в субботу, 16 февраля, около 12:00. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители подтвердили, что найденный предмет оказался учебной гранатой", – пишут в полиции.

Полицейские внесли информацию о происшествии в Журнал единого учета заявлений и сообщений, говорят в отделе коммуникации.

Напомним, не так давно в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты

Кроме того, ранее в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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Тег Харьков, граната, полицейские, источник

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