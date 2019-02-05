В Харьковской области при взрыве гранаты погиб мужчина
Боеприпас взорвался на кладбище
В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области
Инцидент произошел 4 февраля на кладбище в селе Чернещина в Краснокутском районе. Там было обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, полученными в результате взрыва гранаты. Кроме того, полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.
"Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, не так давно в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты.
Кроме того, ранее в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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