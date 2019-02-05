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В Харьковской области при взрыве гранаты погиб мужчина

Сегодня, 10:17

Боеприпас взорвался на кладбище

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области при взрыве гранаты погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/942/ee8/5c5942ee873b0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/942/ee8/5c5942ee873b0.jpeg Харьков Боеприпас взорвался на кладбище

В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области

.

Инцидент произошел 4 февраля на кладбище в селе Чернещина в Краснокутском районе. Там было обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, полученными в результате взрыва гранаты. Кроме того, полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.

"Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, не так давно в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты

Кроме того, ранее в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 

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Тег граната, гибель, мужчина, харьковская область

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