В Харьковской области при взрыве гранаты погиб мужчина

Боеприпас взорвался на кладбище

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области при взрыве гранаты погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/942/ee8/5c5942ee873b0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/942/ee8/5c5942ee873b0.jpeg 2019-02-05T10:17:00+02:00 Харьков Боеприпас взорвался на кладбище

В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области







Инцидент произошел 4 февраля на кладбище в селе Чернещина в Краснокутском районе. Там было обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, полученными в результате взрыва гранаты. Кроме того, полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.

"Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, не так давно в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты.

Кроме того, ранее в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области при взрыве гранаты погиб мужчина". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...