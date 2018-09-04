В Харькове ночью прогремел взрыв, есть раненый: опубликованы фото

Сегодня, 09:49

В результате взрыва самодельного устройства ранения получил 30-летний мужчина

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

Ночью 4 сентября в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По данным стражей порядка, инцидент произошел около 1:50. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления, которые провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Полицейские выясняют все обстоятельства взрыва, а также устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос правовой квалификации инцидента. 

Напомним, ранее в городе Мерефа Харьковской области во дворе жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Как сообщили в пресс-службе полиции области, инцидент произошел 2 сентября около 23:30.

Не так давно в одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки гранату и сам пострадал от взрыва. Кроме того, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина
Харьков, взрыв, полиция

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"Сегодня"

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