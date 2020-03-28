В Харькове полицейский на Lexus столкнулся с патрульными: есть пострадавшие (фото)

В результате ДТП иномарка протаранила еще один автомобиль

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют ДТП с участием работников патрульной полиции, в результате которого пострадали 5 человек. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, 27 марта 2020 около 21 часов в городе Харькове автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Lexus, который в свою очередь протаранил еще и припаркованную Mazda. В результате ДТП травмировались 5 человек", – написали в ведомстве.

Также отмечается, что пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции.

Правоохранители начали уголовное производство.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. На въезде в город Купянск столкнулись автомобиль КамАЗ с прицепом и Daewoo Lanos.

Кроме того, ранее в Одессе были госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

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