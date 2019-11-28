В Харькове полицейский спас девочку от смерти: видео

В Харькове девочка резко потеряла сознание посреди улицы – ей на помощь пришел полицейский. Коп быстро среагировал и отвез ребенка домой, чтобы уколоть ей инсулин.

Как рассказали свидетели происшествия, счет шел на минуты, но патрульный быстро среагировал, и девочка вовремя получила нужную инъекцию.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейский спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская".

В тренде Убийство целой семьи в Запорожье: появились новые версии и подробности

Кроме того, в Каменском полицейские разыскали и спасли 14-летнюю девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. О случившемся на линию "102" сообщила 35-летняя мама школьницы. Она заявила, что в этот же день ее дочь поехала к бабушке. На автовокзале девочка села на автобус, однако до места назначения так и не добралась, а на телефон не отвечала. Полицейские в ходе розыскных действий опросили знакомых и друзей девочки, которые сообщили, что школьница собирается совершить самоубийство. Уже через полчаса полицейские обнаружили девочку-подростка в заброшенном здании без сознания и отвезли ее в больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама