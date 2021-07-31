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Отбивались от неадеквата. В Харькове полицейский упал с крыши дома (видео)

31 июля 2021 18:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадали два сотрудника патрульной полиции. Их доставили в больницу

Неадекват бросался на стражей порядка с металлической палкой. Фото: скриншот из видео

Неадекват бросался на стражей порядка с металлической палкой. Фото: скриншот из видео

В Харькове полицейский упал с крыши частного дома, пытаясь задержать дебошира. Инцидент произошел на улице Ушакова. Пострадал также еще один страж порядка.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 31 июля около 15:15 в полицию поступил вызов о том, что на крыше дома сидит человек и ведет себя неадекватно.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. При попытке приблизиться к мужчине он начал сопротивляться и бросаться на стражей порядка с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы, один из них упал с крыши.

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Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Открыто уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина бросался с оружием на полицейских.

Также напомним, в Одесской области приехавшего на вызов копа избили металлической трубой.

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