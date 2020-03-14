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В Харькове полиция эффектно уничтожила тонну наркотиков: видео

14 марта, 03:03

Руслан Ровик

Уничтожение изъятых веществ провели на одном из заводов города

В Харькове на одном из заводов города полицейские сожгли около тонны наркотических веществ.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, запрещенные вещества были уничтожены в доменной печи.

Среди сожженных веществ были наркосодержащие растения, психотропные вещества, прекурсоры, более 100 литров опия и свыше 300 килограммов каннабиса.

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Также уничтожили оборудование для изготовления и употребления наркотиков, которые хранились в полиции и подлежали уничтожению.

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Процедура сожжения запрещенных веществ проходила в присутствии сотрудников полиции, Службы безопасности Украины, и Государственной исполнительной службы.

Напомним, ранее подобное мероприятие провели в Одесской области – там сожгли амфетамин, каннабис, метадон и другие наркотики, изъятые в ходе расследования 26 уголовных производств.

Также мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина.Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

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Харьков наркотики полиция

Источник: Сегодня

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