Одесские копы уничтожили крупную партию изъятых наркотиков: появились фото и видео
Уничтожение зелья проводилось под контролем специальной комиссии
В Одесской области сотрудниками полиции Белгород-Днестровского были уничтожены наркотики, изъятые в ходе расследования 26 уголовных производств.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, силовики сожгли более 60 кустов конопли и около 10 килограммов других наркотических веществ – амфетамина, каннабиса, метадона и других.
Утилизация наркотиков происходила под контролем комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственного отдела, сектора уголовной полиции и представители Службы безопасности Украины.
Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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