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В Харькове в лобовом ДТП погибла женщина, еще три человека получили ранения (фото)

29 августа, 17:27

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина за рулем "Москвича" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу

В Шевченковском районе Харькова поздним вечером 28 августа произошло лобовое столкновение "Москвича" и ВАЗа-"девятки". В результате аварии женщина, и еще три человека получили ранения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел, когда водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения погибла 36-летняя женщина, которая сидела за рулем "Москвича". 27-летний водитель ВАЗа, и двое его пассажиров — 23-летняя девушка и двухлетний ребенок получили ранения и оказались в больнице.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик DAF с полуприцепом. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста. Погиб водитель Toyota.

Также на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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ДТП Харьков смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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