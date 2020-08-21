В Харькове появилась светящаяся клумба-вышиванка: видео

В Харькове на Университетской горке на Сергеевской площади появилась новая клумба, которая в темное время суток расцвечивается цветами вышиванки.
Видео с необычной новинкой было опубликовано очевидцами в социальных сетях.
Так, в Facebook-сообществе "Харьков 1654" появился ролик, на котором видно, как переливается различными цветами подсветка клумбы.
А в Facebook-сообществе "ХС_Харьков" опубликовано видео, снятое с другого ракурса, на нем также можно увидеть, насколько красиво выглядит инсталляция.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как создают скульптуру архистратига Михаила для фонтана на Владимирской горке. Этот фонтан появится в столице за Михайловским собором.
Кроме того, на Подоле спасают старейший фонтан Киева – легендарный "Самсон". Территорию вокруг него обнесли высоким зеленым забором, а возле статуи в чаше появились металлические леса.
Тем временем на Волыни появился фонтан "на заказ":
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