В Харькове появилась светящаяся клумба-вышиванка: видео

В Харькове на Университетской горке на Сергеевской площади появилась новая клумба, которая в темное время суток расцвечивается цветами вышиванки.

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Видео с необычной новинкой было опубликовано очевидцами в социальных сетях.

Так, в Facebook-сообществе "Харьков 1654" появился ролик, на котором видно, как переливается различными цветами подсветка клумбы.

Видео: Facebook-сообщество "Харьков 1654"

А в Facebook-сообществе "ХС_Харьков" опубликовано видео, снятое с другого ракурса, на нем также можно увидеть, насколько красиво выглядит инсталляция.

Видео: Facebook-сообщество "ХС_Харьков"

Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как создают скульптуру архистратига Михаила для фонтана на Владимирской горке. Этот фонтан появится в столице за Михайловским собором.

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Кроме того, на Подоле спасают старейший фонтан Киева – легендарный "Самсон". Территорию вокруг него обнесли высоким зеленым забором, а возле статуи в чаше появились металлические леса.

Тем временем на Волыни появился фонтан "на заказ":

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