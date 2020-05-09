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В Харькове задержали двух подозреваемых в пытках 17-летнего парня: что им грозит

9 мая, 15:18

Татьяна Очеретяна

Следователи открыли несколько уголовных производств

В Харькове задержали двух мужчин, которых подозревают в зверском избиении подростка в Рогани. Полицейские уже открыли несколько новых уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что полицейские обошли дома жилого сектора в районе места избиения, установили круг общения потерпевшего, свидетелей и очевидцев происшествия. Следователи также допросили потерпевшего 17-летнего парня.

Злоумышленниками оказались двое мужчин: 38-летний ранее судимый житель села Рогань и 31-летний житель села Докучаевское. Их задержали и сообщили им о подозрении.

На основании собранных данных следователи изменили квалификацию преступления на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц".

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения о преступлениях в отношении парня, предусмотренных статьями: "истязание", "изнасилование", "незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Открытые уголовные производства объединили в одно. Если вину подозреваемых докажуть, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году в Харькове суд вынес приговор няне за пытки девочки-инвалида с диагнозом ДЦП. Видео зафиксировало, как нанятая для присмотра за ребенком женщина бьет свою подопечную.

Кроме того, в Харькове начали расследование по факту пыток над заключенными в колонии.

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Харьков подозреваемые пытки избиение изнасилование насилие

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